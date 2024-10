Il flagello del maltempo. Il Baldaccio si allaga. Valdichiana sott’acqua tra Foiano e Castiglioni

Un fiume nel nuovo sottopasso del Baldaccio che è finito sott’acqua dopo le forti piogge di oggi. Tanta acqua in poco tempo che ha sommerso le autovetture che transitavano in quel pezzo di strada. I video sono finiti sui social e da lì è partito il loop che tutti conoscono. Ironie, critiche, rabbia e quant’altro. Per fortuna non ci sono stati danni e la situazione si è risolta nel giro di poco senza l’intervento dei vigili del fuoco. I problemi hanno riguardato soprattutto il tunnel che mette in collegamento via Baldaccio d’Anghiari con viale Luigi Cittadini, alcuni punti al Giotto e qualche problema a Molin Novo. Ma niente di particolare: a Vitiano qulche strada allagata ha reso difficile la percorrenza nelle ore di punta.

I problemi maggiori sono stati in Valdichiana tra Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana soprattutto. A Castiglioni chiusa la strada di Pozzo Nuovo verso lo zuccherificio e via del Galletto; poi tanti piccoli allagamenti qua e là che non hanno però fermato la circolazioni nella zona della val di Chio. Allagato anche il sottopasso della stazione di Castiglioni. Un problema per i pendolari che si sono ritrovati in treno ben bagnati. Nel castiglionese, ancora, problemi al fiume Vingone e in zona Collesecca dove le acque avrebbero potuto esondare creando seri disagi a chi viveva in quelle zone.

Problemi anche a Foiano della Chiana con allagamenti nelle arterie nelle zone di Renzino. Ma anche qui la conta dei danni è minima rispetto ai disagi sul traffico.