Il Festival dello Sport “Aquila d’Oro” parte dalle scuole con Igor Cassina

Arezzo, 3 aprile 2025 – Il percorso di avvicinamento al Festival dello Sport “Aquila d’Oro - Città di Arezzo” parte dalle scuole.

La quinta edizione dell’evento dedicato ai valori dello sport è in programma giovedì 16 ottobre ma sarà anticipata da una serie di iniziative che troveranno anche il coinvolgimento di studenti e studentesse di diversi istituti cittadini per promuovere occasioni di approfondimento, riflessione e confronto rivolti alle giovani generazioni.

Il primo appuntamento in calendario è fissato per venerdì 4 aprile, con un doppio incontro alle 9.15 al Liceo Sportivo “Redi” e alle 11.10 al Liceo “Piero della Francesca” annesso al Convitto Nazionale in cui è prevista la presenza di un testimonial d’eccezione come il campione olimpico Igor Cassina.

Entrambi i momenti saranno aperti dai saluti dell’assessore allo sport del Comune di Arezzo Federico Scapecchi e del delegato provinciale del Coni Alberto Melis, poi il presidente della Ginnastica Petrarca Simone Rossi avrà il compito di entrare nei principi del Festival dello Sport “Aquila d’Oro - Città di Arezzo” che rappresenta un unicum nel panorama nazionale dal momento che celebra e racconta le storie virtuose di atleti che, con le loro azioni, hanno dimostrato di essere positivi esempi di impegno e determinazione, resilienza, etica e fair-play.

Tutto questo, facendo affidamento anche sull’esempio, sulle parole e sulle testimonianze di grandi campioni di spessore internazionale. L’ospite dell’ultima edizione dell’“Aquila d’Oro - Città di Arezzo” è stato proprio Cassina che nel corso dell’incontro con le scuole sarà collegato in videoconferenza per condividere aneddoti, ricordi e vicende di un percorso sportivo culminato nella vittoria dell’oro alla sbarra alle Olimpiadi di Atene nel 2004, conquistando la cinquecentesima medaglia italiana ai Giochi e risultando il primo atleta tricolore a imporsi in questo attrezzo.

Gli incontri, moderati dai giornalisti Francesca Muzzi e Luca Caneschi, termineranno con la possibilità offerta agli studenti di rivolgere domande allo stesso Cassina, potendo così interagire direttamente con uno dei più grandi campioni della storia dello sport italiano.

Questa mattinata troverà seguito giovedì 16 ottobre, con un ulteriore evento ospitato dalle due scuole alla presenza dei premiati del Festival dello Sport “Aquila d’Oro - Città di Arezzo” che, anche per il 2025, farà affidamento sulla consolidata partnership con Estra che con questo importante progetto di comunicazione rinnova il proprio impegno nell’ambito dello sport e dei suoi valori.

«L’“Aquila d’Oro - Città di Arezzo” - ribadiscono all’unisono il presidente Rossi e l’assessore Scapecchi, - nasce per celebrare i valori collegati allo sport, con una finalità anche formativa ed educativa che siamo felici di declinare direttamente con gli alunni delle scuole cittadine.

In quest’ottica, rivolgiamo un ringraziamento particolare ai dirigenti scolastici, la professoressa Monica Cicalini e il professor Luciano Tagliaferri, per aver sposato e accolto questo evento, inserendolo all’interno del percorso formativo dei loro studenti».