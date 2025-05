Il Dottor Cechov in scena. Il teatro come ambulatorio

Una nuova prova aperta al pubblico al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, diretto dall’Associazione culturale CapoTrave/Kilowatt: appuntamento questa sera alle ore 21, con la compagnia Teatro dell’Elce che presenterà "Dottor Cechov. Il cuore come va?", lavoro che esplora l’opera del grande scrittore e drammaturgo russo Anton Cechov in modo originale, trasformando il teatro in un ambulatorio medico.

In scena, Domenico Cucinotta, Stefano Parigi, Miriam Russo, Monica Santoro diretti da Marco Di Costanzo.

Il progetto nasce dal desiderio di lavorare sul teatro drammatico, su un classico, utilizzando un setting contemporaneo e uno stile a ponte tra la rappresentazione e la performance.

L’ambulatorio è il setting scelto come catalizzatore di un esperimento di ibridazione tra il testo d’autore di Cechov (che fu davvero medico) e un testo spontaneo, semi-improvvisato, pronto a raccogliere eventuali imprevisti del qui e ora. Interi monologhi, dialoghi, o brani dei racconti o delle lettere dell’autore russo saranno estrapolati dal contesto originale e rielaborati come momenti di vita dell’ambulatorio.

Il teatro dell’Elce nasce a Firenze nel 2006 per dare corpo a una visione del teatro come arte dell’azione e della relazione.

Il lavoro della compagnia si articola in una grande varietà di forme sceniche, pur privilegiando gli aspetti più organici dell’arte dell’attore: il corpo, la voce, l’immaginazione, l’energia.

Alla riverenza verso gli insegnamenti dei classici, la poetica del Teatro dell’Elce unisce la necessità di intercettare i nodi tragici, sociali e spirituali della contemporaneità.

Le prove aperte sono in programma alle 21.00 al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro (in via della Misericordia). L’ingresso costa 7 euro, il ridotto 5 euro (soci UniCoop Firenze, under 35, Craal Aboca); ingresso gratuito per i partecipanti ai corsi della Scuola Comunale di Teatro di CapoTrave/Kilowatt. I biglietti sono disponibili anche online sul sito www.webtic.it. Per informazioni: www.kilowattfestival.it.