Il dono di Assoarma alla Casa di riposo

Un dolce Natale per la Casa di Riposo “Fossombroni”con una ricca donazione di Assoarma. La federazione delle associazioni d’arma della città di Arezzo è stata protagonista di un gesto di vicinanza, generosità e affetto nei confronti degli ospiti dell’istituto di piaggetta Faenzi, con la consegna di trenta panettoni e pandori che andranno ad arricchire le tavole delle feste della Casa Pia. La delegazione militare, guidata dal generale Massimo Dal Piaz, è stata accolta dalla presidente Debora Testi, dal consigliere con delega al sociale Antonio Rauti e dal direttore Stefano Rossi in un momento di di reciproco ringraziamento per le attività svolte che ha permesso di gettare le basi per ulteriori, future, occasioni di collaborazione.