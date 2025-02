Il derby con il Perugia di domenica alle 15

La Lega Pro ha ufficializzato il calendario fino al termine del campionato. Le ultime due giornate in programma lunedi 21 aprile e domenica 27 aprile si giocheranno in contemporanea. Il derby con il Perugia si disputerà, al Comunale, domenica 6 aprile alle ore15. Questo il cammino degli amaranto nelle ultime 11 giornate. Rimini-Arezzo lunedì 24 febbraio ore 20.30; Arezzo-Sestri Levante sabato 1 marzo ore 17.30. Spal-Arezzo venerdì 7 marzo ore 20.30. Arezzo-Carpi martedì 11 marzo ore 18.30; Ascoli-Arezzo sabato 15 marzo ore 15; Arezzo-Milan Futuro sabato 22 marzo ore 19.30; Pescara-Arezzo sabato 29 marzo ore 15; Arezzo-Perugia domenica 6 aprile ore 15; Virtus Entella-Arezzo domenica 13 aprile ore 15; Arezzo-Lucchese lunedì 21 aprile ore 15 (tutte le partite in contemporanea); Pianese-Arezzo domenica 27 aprile ore 16.30 (tutte le partite in contemporanea).

Nel frattempo si registra una novità in curva sud. I due striscioni "Essere Arezzo e Essere l’Arezzo", comparsi ieri per la prima volta, d’ora in avanti faranno sempre mostra di sé in ogni gara casalinga. E rappresentano la copertina di un programma di condivisione per il futuro firmato in modo da tutti i gruppi nel nome di Lauro Minghelli.