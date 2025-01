Il cuore di San Giovanni. Oltre cinquemila euro per i regali sospesi . Un dono per tutti i bimbi

Un altro grande successo dopo le prime quattro edizioni che avevano già portato tanti sorrisi a bambini meno fortunati. Anche per quest’anno l’iniziativa del "Regalo Sospeso" messa in atto dal Progetto Cittadini Attivi APS, col patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, ha fatto centro permettendo a famiglie in difficoltà economiche di far passare ai loro figli, nonché a se stesse, un Natale tutto sommato con il sorriso.

Cinque mila Euro di regali distribuiti, dal semplice giocattolo al materiale didattico per la scuola fino all’abbigliamento e i pannolini per i più piccoli si è comunque riusciti nel principale obiettivo che ci si era posti, grazie quest’anno anche alla collaborazione vincente con "Coriandoli a Colori APS", i cui ragazzi hanno partecipato alla raccolta e organizzazione dei doni oltre alla vendita di prodotti dolciari in sostegno dell’iniziativa. Perché tanti sono stati i regali fatti ma altrettante le offerte ricevute, con una donazione volontaria a esempio o grazie alla vendita di torte, biscotti e quant’altro nel centro storico cittadino importante per mettere da parte dei fondi per l’acquisto di beni primari come il vestiario o altro ancora di prima necessità. Le prime consegne sono state effettuate lo scorso 23 dicembre ma la magia del Natale, per certi versi, va avanti fino al 6 gennaio quando gli organizzatori auspicano di poter allargare la platea dei beneficiari stavolta con un passaggio della Befana.

"E’ il dono più grande che ogni hanno facciamo è per noi stessi - dichiara soddisfatto il consiglio direttivo di Progetto Cittadini Attivi APS - ogni anno Regalo Sospeso ci dà la possibilità di alimentare il senso di comunità della nostra bella San Giovanni e di aiutare concretamente tantissime famiglie. L’invito a tutti è quello di continuare a donare per permetterci di poter dare ancora aiuto e sostegno ad altri nuclei familiari, l’iniziativa continuerà infatti fino al 6 gennaio."

Al programma giunto alla sua quinta edizione hanno aderito 25 esercizi commerciali presenti all’interno del territorio comunale cittadino, ognuno con il proprio contributo ha infatti compiuto un piccolo grande gesto come conferma la vice presidente di Progetto Cittadini Attivi, responsabile del sociale, Tessa Mugnai: "E’ una tradizione che si conferma col passare degli anni, afferma, e dopo il grande successo riscosso nelle precedenti edizioni anche quest’anno i sangiovannesi si sono confermate persone dal cuore d’oro perché se è vero che, a livello di numeri, siamo pressoché sullo stesso livello degli anni passati non scordiamoci che il tasso di povertà è purtroppo cresciuto, le famiglie in difficoltà aumentano ciononostante c’è sempre grande voglia di aiutare il prossimo soprattutto in un’occasione come il Natale che rappresenta la festa più importante per eccellenza. Non possiamo che dire grazie, lanciamo un appello affinché i cittadini continuino a contribuire alla causa perché lunedì consegneremo la seconda e ultima tranches di regali oltre a un libro ciascuno. Fare del bene, insomma, ci rende indubbiamente felici."