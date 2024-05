Il coraggio di Trapanese in un libro

MONTE SAN SAVINO

Proseguono gli eventi culturali al Teatro Verdi di Monte San Savino. Lunedì 20 maggio appuntamento con Luca Trapanese (nella foto) che presenterà il suo libro: "Non chiedermi chi sono". Come spiegano gli organizzatori dell’evento, l’Associazione Cultura Nazionale e il Comune, la storia di "Luca Trapanese è un simbolo di coraggio, di forza e determinazione a dispetto di tutto e di tutti". Nel 2018 Trapanese ha adottato Alba, una bambina affetta dalla sindrome di Down, inaugurando il registro degli affidi previsti dalla legge per i single, e condivide la sua storia di padre, che ha commosso l’Italia, anche sui social network. Nello stesso anno è uscito il suo primo libro, scritto insieme a Luca Marcadante, "Nata per te" da cui è stato tratto il film omonimo. Per la serata l’ingresso è gratuito e per le info e prenotazioni è possibile contattare l’associazione che organizza l’evento oppure i recapiti indicati nella pagina istituzionale del Comune di Monte San Savino.

L’evento si posiziona in una serie di iniziative nate in collaborazione con l’Associazione Cultura nazionale che avevano preso il via i mesi scorsi con la presentazione del libro di Federico Palmaroli, conosciuto soprattutto per le sue vignette popolarissime sui social con il nome delle "Frasi più belle di Osho". Venerdì 17 c’è invece in programma un altro evento: si intitola la Voce delle Donne e sarà uno spettacolo musicale che attraverso le canzoni dà voce ai pensieri e ai desideri delle donne. Con le voci di Sonia Mori, Alessandra Purpura, Gianna Purpura, Francesca Purpura e l’accompagnamento musicale e corale Quarry Band.