Il coraggio di diventare genitori

Adottare un figlio è una scelta che dimostra coraggio, determinazione e consapevolezza. Quella che non manca a Francesco e Monica che da quasi 4 anni affrontano un muro di gomma per far arrivare in Italia il loro Simone chiuso in un istituto cinese, quella che stanno scoprendo Matteo e Silvia che da un momento all’altro hanno scoperto di essere genitori di Giovanni, abbandonato in ospedale a Prato dalla mamma. Chi decide di adottare un figlio dev’essere pronto a scoprire cosa significhi davvero, fare i conti con le sue aspettative, le sue illusioni, i suoi limiti. E provare a diventare il miglior sé stesso in un cammino che nessun altro conosce veramente, se non chi lo affronta. La forza della vita che si rinnova ogni giorno.