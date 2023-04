Il conte Brilli Peri torna a casa Il busto del campione allo stadio

Il "Conte" torna a casa. Si è conclusa l’operazione "Riportiamo Gastone al Brilli Peri", promossa dall’associazione Memoria Rossoblù e dal socio Leonardo Paterniti. Sabato prossimo sarà collocata all’interno dello stadio una riproduzione del busto del grande campione, frutto di una raccolta fondi e di una mobilitazione che ha consentito di finanziare l’intervento. L’iniziativa è partita nel settembre del 2019. Lo stadio di via Gramsci, come noto. è intitolato al Conte Gastone Brilli Peri, campione del mondo di automobilismo del 1925, fiorentino di nascita ma montevarchino di adozione. Dopo la sua morte avvenuta il 22 marzo 1930 sul tracciato di Suk El Giuma a Tripoli, la famiglia commissionò allo scultore montevarchino Pietro Guerri, un busto in bronzo che lo ricordasse a imperitura memoria, da collocare nella villa dei Brilli Peri a Montevarchi in via Soldani, poi donata alle suore Calasanziane. Dopo diversi anni fu costruito il nuovo stadio di calcio, quello attuale, che fu intestato al campione iridato e il busto fu trasferito inizialmente sotto la tribuna centrale e successivamente su una colonna di pietra vicino alle biglietterie. A seguito dell’incuria e dei segni del tempo, nel 2006 su iniziativa del Panathlon Club Valdarno, il bronzo fu restaurato dallo scultore Renzo Brandi e collocato definitivamente al Museo del Cassero per la Scultura, dove attualmente è ammirato dai visitatori.

Oggi, interpretando un sentimento popolare, si è voluto riportare una copia del busto di Gastone Brilli Peri nella sua sede naturale, ovvero allo stadio a lui intitolato e per questo è stata organizzata una raccolta fondi finalizzata a sostenere il costo per la riproduzione del busto e per il suo collocamento. Sabato prossimo, alle ore 17, prima del fischio d’inizio della partita tra Montevarchi e Alessandria, si terrà la cerimonia. "Il busto di Brilli Peri sarà posizionato su un bellissimo piedistallo ancorato al terreno - ha detto l’avvocato Paterniti - Troverà posto all’ingresso dello stadio, lato viale Gramsci, sul lato sinistro. Montevarchi non si è dimenticata del suo campione, come dimostra anche questa grande mobilitazione". La collocazione potrebbe anche non essere definitiva. Se un domani dovessero essere abbattute le attuali biglietterie, in questi due anni di Lega Pro non in funzione, la riproduzione del "Conte" sarà spostata nell’area antistante l’ingresso.

Marco Corsi