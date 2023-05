Il Consorzio di Bonifica in aiuto dell’Emilia Romagna

Arezzo, 22 maggio 2023 – “Noi romagnoli ci diamo da fare, ma è un momento duro. L’acqua che è nostra amica, ci ha portato ricchezza e turismo, adesso ci ha dato una bella botta. Però si deve andare avanti. Io abito a Cervia, uno dei territori più duramente colpiti: anche le saline che hanno duemila anni sono andate distrutte.

E’ doloroso ma faremo del nostro meglio per la ricostruzione. Sarà un percorso lungo e complesso perché ora siamo concentrati sulla pianura, ma poi dovremo fare i conti anche con la collina che è letteralmente devastata.

Nonostante il dolore e la preoccupazione, ritorno sul fiume per una gara importante perché la Federazione Italiana Pesca Sportiva ha voluto testare, insieme all’Associazione Pescatori Casentinesi, la logistica, con un campionato nazionale, che precede quello mondiale, in programma l’anno prossimo a Castel San Niccolò. Abbiamo potuto verificare la grande capacità organizzativa dei pescatori casentinesi e il Solano che è davvero in forma”.

La gara è quella del Campionato Italiano Trota Torrente Esche Naturali, che si è svolta sulle sponde del torrente sabato e domenica scorsa: una gara nazionale, che si è conclusa con la consegna del titolo di campione d’Italia al ternano Luca Benedetti e che ha premiato anche tre sportivi locali: Guglielmo Malenotti, Andrea Ciapetti, Nicola Venturini, che si sono guadagnati la possibilità di combattere per far parte della squadra nazionale.

Le parole invece sono quelle di Antonio Fusconi, Presidente nazionale Federazione Pesca in superficie, presente sulle sponde del torrente Solano, dove questo week end, si è disputata la gara nazionale: lui che vive a Cervia e lavora a Cesena ha raccontato tutta la gravità della situazione, con commozione e coraggio.

Un racconto che ha toccato tutti i 120 partecipanti, la Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Serena Stefani e i rappresentanti delle istituzioni che, in occasione dell’iniziativa sportiva, hanno colto l’occasione per manifestare solidarietà all’Emilia Romagna, sfigurata dall’alluvione, e per parlare dell’importanza della manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua.

“È stata una gara di altissimo profilo sportivo, che ha richiesto grande capacità organizzativa. L’ondata di maltempo ci ha risparmiato, ma abbiamo temuto il peggio. Alla fine il Solano ha retto. A rendere possibile l’iniziativa anche l’attività svolta dal Consorzio di Bonifica che garantisce una costante e puntuale manutenzione del corso d’acqua e lo stretto rapporto di collaborazione che si è instaurato tra Consorzio e Associazione dei Pescatori per conservare la sicurezza e migliorare la qualità dell’ambiente fluviale”, commenta Nicola Venturini, Presidente dell’associazione casentinese, associata a Fipsas, uno dei pescatori che punta ad entrare nella rappresentanza nazionale.

“Bisogna fare in modo che tutti i fiumi non siano nemici, ma rimangano elementi di ricchezza del territorio”, aggiunge Venturini. “La prevenzione – aggiunge Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno - è senza dubbio indispensabile per migliorare la capacità delle aste fluviali di sopportare fenomeni meteorologici sempre più intensi e prolungati, ma non basta.

Occorrono interventi strutturali, nuove opere, manutenzioni straordinarie e un’attenzione maggiore per la bonifica montana da cui dipende anche la sicurezza del fondovalle. Chiediamo alla politica di superare le polemiche e di mettere al centro dell’agenda la semplificazione burocratica e il potenziamento degli investimenti per la sicurezza idrogeologica”.

“Il sistema della bonifica c’è ed è vitale, organizzato e solidale”, dice Stefani, annunciando anche la partenza di mezzi e uomini del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno alla volta dell’Emilia Romagna, insieme ai colleghi degli altri consorzi toscani.