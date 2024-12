Il consiglio comunale di Poppi discuterà il nuovo regolamento sulla tassa di soggiorno

Arezzo, 17 dicembre 2024 – Il consiglio comunale di Poppi discuterà il nuovo regolamento sull’imposta di soggiorno. L’appuntamento, fissato per la seduta di giovedì 19 dicembre, dà seguito alla segnalazione del gruppo di opposizione Poppi nel Cuore che aveva denunciato le incongruenze dell’azione amministrativa rispetto alle modalità e alla tariffa di questa tassa.

La giunta aveva infatti emesso una delibera in cui fissava l’imposta unica di soggiorno “pari a € 2,00 al giorno per persona per i primi sette giorni di pernottamenti consecutivi”, contravvenendo a quanto previsto dal vigente regolamento comunale che prevedeva un tributo da applicarsi fino a un massimo di quattro pernottamenti consecutivi e da calcolare in modo graduato in relazione al valore economico del soggiorno.

La richiesta di Poppi nel Cuore di porre rimedio a tale incoerenza ha trovato dunque seguito nella scelta lecita ma tardiva da parte dell’amministrazione di rinnovare lo stesso regolamento. In vista della discussione, i consiglieri comunali d’opposizione Carlo Toni, Giovanna Tizzi, Marco Seri e Marco Serrotti ribadiscono l’importanza di prevedere la piena trasparenza della destinazione dell’imposta di soggiorno in linea con la legislazione nazionale che indica la finalità del gettito nel finanziamento “a interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali”, oltre che di individuare modalità per una sempre maggior uniformità tra i Comuni dell’Ambito Turistico del Casentino dove Poppi deve farsi capofila di un percorso sinergico capace di sviluppare ulteriori flussi turistici nella vallata.

«Dopo la nostra segnalazione di incongruenza - spiega Carlo Toni, capogruppo di Poppi nel Cuore, - la giunta ha scelto legittimamente di cambiare il regolamento, ponendo la discussione all’ordine del giorno.

Per il futuro chiediamo di orientare una maggior attenzione all’approvazione di delibere e atti secondo corretti iter procedurali che, tra l’altro, determinano e rendono trasparenti gli orientamenti politici dell’amministrazione.

Particolarmente centrale sarà inoltre il tema di uniformare le strategie all’interno dell’Ambito Turistico del Casentino per evitare che Comuni limitrofi possano seguire direzioni contrapposte: Poppi ha il dovere e la responsabilità di farsi promotrice di questo percorso per ricercare uniformità e condivisione volte ad attivare una promozione congiunta, migliorare i servizi e mettere in rete le eccellenze culturali, archeologiche e paesaggistiche dell’intero territorio».