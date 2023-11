Il concorso Cellul-Art punta sulle tre erre: "Riduci, Riusa, Ricicla"

Ultimo mese per partecipare a "Cellul-Art, il cellulare con 3 R: Riduci, Riusa, Ricicla". Appuntamento al Mumec il Museo dei Mezzi di Comunicazione, con il progetto realizzato con il contributo del Comune di Arezzo, la collaborazione di Regione Toscana e i Club per l’Unesco di Arezzo, Firenze e Torino. L’iniziativa ha visto il suo avvio nella primavera di quest’anno con una mostra allestita nelle sale museali sull’evoluzione della telefonia, ma non solo. La volontà del Mumec è quella di creare un processo di cittadinanza attiva e consapevole sulla tematica ambientale dell’inquinamento relativo all’accumulo inarrestabile di questa tecnologia. Come? Attraverso una raccolta di cellulari presso il la propria sede espositiva. Fino a dicembre, infatti, il Mumec vi invita a consegnare i vostri vecchi cellulari presso la nostra sede in via Ricasoli, 22 nel Palazzo Comunale di Arezzo; il momento sarà anche occasione per usufruire di una visita libera e gratuita al Museo ed alla mostra Cellul-Art. A conclusione della raccolta, il 2 Dicembre in vista anche del World Futures Day, i cellulari saranno collocati in un cubo in plexiglass, creando una stratificazione storica ed entrando così a far parte come installazione della collezione permanente in esposizione. E per i giovani residenti nella provincia fra i 14 e i 35 anni, ingresso gratuito a novembre.