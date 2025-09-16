Il Comune mette in vendita un edificio

Il Comune di Castiglion Fiorentino ha deciso di mettere in vendita un complesso immobiliare situato in zona collinare, nelle vicinanze del Castello di Montecchio e a ridosso della strada regionale 71. L’amministrazione ha ritenuto l’area non più strategica per le funzioni istituzionali dell’ente e ha quindi avviato la procedura di alienazione.

Il compendio è formato da più corpi di fabbrica e da un terreno agricolo. L’immobile principale, adibito a uso ricettivo e abitativo, si sviluppa su una superficie complessiva di 367 metri quadrati: 192 destinati a locali abitativi e 175 ad altri servizi. A questi si aggiungono circa 100 metri quadrati presenti in un fabbricato secondario e i 153 metri quadrati della ex chiesa parrocchiale della Madonna di Riccardi. La proprietà comprende inoltre un uliveto di oltre 5.000 metri quadrati e un resede di circa 1.000 metri quadrati.

Il prezzo base d’asta è stato fissato in 393 mila euro, così ripartiti: 330 mila euro per l’ex complesso ricettivo con annessa parte abitativa, 45 mila euro per la chiesa e 18 mila euro per il terreno agricolo.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente in modalità cartacea – tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano – all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglion Fiorentino (Piazza del Municipio 12), entro le ore 12 del 26 novembre.

Tutta la documentazione, compreso il bando integrale e le modalità di presentazione delle offerte, è disponibile sul sito istituzionale del Comune.