Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Arezzo
Il Comune mette in vendita un edificio
16 set 2025
LAURA LUCENTE
Cronaca
Il Comune di Castiglion Fiorentino ha deciso di mettere in vendita un complesso immobiliare situato in zona collinare, nelle vicinanze del Castello di Montecchio e a ridosso della strada regionale 71. L’amministrazione ha ritenuto l’area non più strategica per le funzioni istituzionali dell’ente e ha quindi avviato la procedura di alienazione.

Il compendio è formato da più corpi di fabbrica e da un terreno agricolo. L’immobile principale, adibito a uso ricettivo e abitativo, si sviluppa su una superficie complessiva di 367 metri quadrati: 192 destinati a locali abitativi e 175 ad altri servizi. A questi si aggiungono circa 100 metri quadrati presenti in un fabbricato secondario e i 153 metri quadrati della ex chiesa parrocchiale della Madonna di Riccardi. La proprietà comprende inoltre un uliveto di oltre 5.000 metri quadrati e un resede di circa 1.000 metri quadrati.

Il prezzo base d’asta è stato fissato in 393 mila euro, così ripartiti: 330 mila euro per l’ex complesso ricettivo con annessa parte abitativa, 45 mila euro per la chiesa e 18 mila euro per il terreno agricolo.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente in modalità cartacea – tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano – all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglion Fiorentino (Piazza del Municipio 12), entro le ore 12 del 26 novembre.

Tutta la documentazione, compreso il bando integrale e le modalità di presentazione delle offerte, è disponibile sul sito istituzionale del Comune.

