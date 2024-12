Il Comune di Terranuova organizza una visita guidata alla mostra su Giorgio Vasari

Arezzo, 05 dicembre 2024 – Nell'ambito delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Cosimo I e Giorgio Vasari, organizzate dal Comune di Terranuova Bracciolini con il sostegno della Regione Toscana, domenica 8 dicembre, alle ore 10, è in programma una visita guidata alla mostra Giorgio Vasari "Il Teatro delle Virtù", a cura di Liletta Fornasari. La rassegna, che si tiene ad Arezzo, esplora l'opera di Vasari, noto non solo come artista ma anche come storico dell'arte, evidenziando il suo contributo alla definizione del Rinascimento e al mecenatismo mediceo. Un contributo fondamentale. La visita guidata si articolerà tra le 8 sezioni tematiche per esplorare la vita e l'opera del maestro: Giorgio Vasari, gigante dell'arte; il giovane Vasari: formazione d'eccellenza; l'apoteosi delle Virtù; l'Accademia del Disegno; Vasari e l'Arte Sacra; il Disegno, padre delle Arti; la Chimera, Vasari e il Duca; pitture monumentali in chiese e basiliche. La mostra si snoda negli spazi dell'ex Chiesa di Sant'Ignazio ad Arezzo e nella Galleria Comunale di arte contemporanea; in esposizione anche “Il Sonno” e “L'Allegoria dell'Oblio” dal Metropolitan Museum di NYC.Grazie a importanti grandi prestiti nazionali ed internazionali sono esposte – seguendo il tema dell'allegoria profana e sacra – tavole dipinte, grandi pale e disegni di Giorgio Vasari e di artisti a lui contemporanei.

Presente anche la scultura conosciuta come Chimera d'Arezzo, straordinario bronzo etrusco, dal valore altamente simbolico, rinvenuto nel 1535 nei pressi di San Lorentino e portato da Cosimo de' Medici nelle collezioni ducali. La biglietteria apre alle 10, suggeriamo di arrivare alla sede della mostra (biglietteria Galleria di Arte contemporanea in Piazza S. Francesco) entro le 9.30 in modo da poter comprare rapidamente il biglietto. Biglietti: intero 14 euro, ridotto 10 euro (ragazzi/e dai 18 ai 25 anni, over 65, soci ACI, soci Cartaeffe, soci Fai, soci Coop, clienti Estra, possessori biglietto LFI), ridotto giovani 5 euro, ragazzi/e dai 6 ai 18 anni. Ingresso gratuito: minori di 6 anni, disabili con un accompagnatore Per info e prenotazioni: 055 9194751- [email protected]. La mostra su Vasari ad Arezzo rappresenta un evento culturale di altissimo livello, nella città che ha dato i natali al grande artista aretino.