Il Comune cerca un assistente sociale

Nuove assunzioni in vista per il Comune di Cortona. È appena stato pubblicato il bando per la ricerca a tempo determinato di un nuovo assistente sociale. Le valutazioni avverranno per curriculum e colloquio.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di tutti i requisiti di accesso al pubblico impiego e del regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di assistente sociale, abilitazione all’esercizio professionale e iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali; possesso di Pec e Spid e patente di guida categoria B.

La selezione prevede un processo comparativo tra le caratteristiche di ciascun candidato in termini di attitudini, capacità professionali e competenze tecniche insieme alle esperienze professionali nel profilo oggetto di selezione sviluppate nel settore pubblico o privato, quindi la valutazione del curriculum vitae.

La selezione dei candidati ammessi avverrà tramite un colloquio che dovrà consentire alla commissione esaminatrice di acquisire elementi per una valutazione approfondita sulla base dei parametri specificati nell’avviso.

L’avviso pubblico è visitabile e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Cortona. La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà aperta fino al prossimo 18 gennaio.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta e inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it.