"Il commosso viaggiatore" Giobbe Covatta

Gran finale con Giobbe Covatta per la carrellata di ospiti del Passioni Festival. La rassegna ideata da Marco Meacci - arrivata quest’anno alla sua dodicesima edizione - è in programma oggi 4 luglio ad ingresso libero e gode del patrocinio della Fondazione Guido d’Arezzo. Questa sera il Passioni Festival si sposta alla Tenuta di Frassineto. La serata prenderà il via alle 20:30 con un aperitivo di benvenuto. L’ospite d’eccezione che chiuderà la XXIIª edizione sarà alle 21 il comico, attore, scrittore e attivista Giobbe Covatta, con la moglie Paola Catella, presenteranno il loro ultimo libro scritto a quattro mani "Il commosso viaggiatore – Alla scoperta dell’Africa", edito da Giunti. Il libro è una lettera d’amore e gratitudine nei confronti di un’esperienza di viaggio che ha cambiato per sempre le loro vite. "Il commosso viaggiatore" è un libro che accetta la sfida più ardua: condividere la commozione di fronte alle disuguaglianze e alle ingiustizie di cui noi uomini siamo capaci, condividere una rivoluzionaria risata di fronte a ciò che, purtroppo, non fa ridere per niente. Modera l’incontro Nicola Brandini. L’evento è ad ingresso libero.