Il Comitato Vittime di Podere Rota chiede una mobilitazione. "No all'ampliamento"

Il Comitato

Arezzo, 16 febbraio 2023 - “La storia di Podere Rota non vede mai fine, anzi si aprono sempre nuove strade, che girando intorno agli ostacoli, portano sempre nell’unica direzione: quella di continuare a sfruttare questo territorio e a fare business!”. Ci va già duro il Comitato sorto negli anni contro la discarica, che nelle ultime ore ha lanciato quello che ha definito un nuovo allarme. “E’ di questi giorni la notizia che la Regione ha aperto un nuovo procedimento autorizzativo per la realizzazione a Podere Rota di un nuovo impianto di trattamento di rifiuti liquidi, cioè di percolato! Nel frattempo – ha proseguito – si è appena conclusa la conferenza dei servizi a Terranuova Bracciolini che dà ampio tempo al gestore Csai di effettuare le indagini di caratterizzazione del sito”. C’è poi il tema della Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione per valutare il progetto di ampliamento della discarica per rifiuti speciali, che partirà il 23 febbraio prossimo. Appuntamento che, secondo il Comitato, sarebbe stato opportuno non calendarizzare. “Partirà l’invito ad esprimere un parere tecnico motivato, ci sarà una estesa platea di organi istituzionali, tra i quali emerge, con nostra meraviglia, la Città Metropolitana di Firenze, un po’ come invitare...