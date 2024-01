Il comitato pronto al monitoraggio:: "Vigileremo sulla gestione del test"

A breve sarà messa a disposizione per tutti i residenti dell’area una specifica app per segnalare gli odori . Residenti che nei mesi scorsi avevano formato il comitato Aretino Stop Puzzo, che aveva segnalato più volte come fosse difficile vivere con quegli odori nell’aria. Alla notizia della ricerca degli operatori arrivano le reazioni dei rappresentanti del comitato: "Leggendo la descrizione della tipologia di studio, gli annusatori devono essere formati a riconoscere le varie tipologie ed intensità di odori, ma se Aisa vuole asserire che non fa puzzo, quali odori faranno sentire? Le gomme bruciate, gli abbruciamenti degli sfalci di olivo o il concime dei campi? È chiaro che dovrebbero annusare le varie tipologie di odori derivanti da fermentazione o marcimento nelle varie fasi produttive dell’ammendante. Ma se Aisa non li fa annusare, loro non potranno riconoscere nessun odore specifico" tuona Gabriele Clerissi del comitato.

Spiega il nodo del ragionamento: "Facciamo queste osservazioni perchè la tipologia di studio non ci convince e ci vogliono mille occhi attenti fin dall’inizio per non perdere altro tempo".

Il comitato assicura fin d’ora che vigilerà sull’intera indagine olfattometrica e sulla app dedicata comunicherà eventuali nuove segnalazioni.