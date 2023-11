Il comitato "Emergenza lupo Arezzo" al Ministero dell’Agricoltura

Arezzo, 10 novembre 2023 – Il Comitato “Emergenza lupo – Arezzo” verrà ricevuto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il 13 novembre a Roma nella sede del Ministero.

"Faremo parte della delegazione organizzata dall’europarlamentare On. Pietro Fiocchi, per consegnare le 3691 firme che il nostro Comitato ha raccolto nella provincia di Arezzo. Le nostre firme si aggiungeranno alle migliaia che sono state raccolte in questi mesi dagli altri comitati italiani, per sensibilizzare il Ministro Lollobrigida, verso la soluzione del problema costituito dalla esorbitante e ubiqua presenza del lupo nel territorio nazionale.

Siamo la nazione che ha di gran lunga più lupi di tutta l’Europa e in questi anni abbiamo assistito, da un lato al fallimento di tantissime aziende agricole, dall’altro ad un’impennata di aggressioni alle persone ed agli animali domestici e d’affezione.

Pertanto, chiederemo al Ministro Francesco Lollobrigida ed al Sottosegretario, l’On. Patrizio Giacomo La Pietra, che accoglierà la delegazione, di farsi carico dell’istanza di una parte importante della popolazione, non asservita alla disinformazione che da decenni viene effettuata da chi lucra sui lupi e da chi è mosso dal fanatismo ideologico, nei confronti di un animale che da troppo tempo non è a rischio di estinzione e deve essere gestito.

Solo la Regione Toscana spende più di 400.000€ di fondi pubblici all’anno per risarcire (ma solo in piccola parte) gli

allevatori dalle predazioni dei lupi. I privati sono invece esclusi dalla possibilità di risarcimento.

Non siamo più disposti a pagare ed a subire i danni del fanatismo ideologico".