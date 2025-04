Verranno consegnati oggi i 25 nomi dei vigili del fuoco aretini che parteciperanno volontariamente al programma di screening avviato in Emilia Romagna, dopo le morti sospette per glioblastoma di IV grado. L’iniziativa, promossa con l’Università di Bologna, coinvolgerà 300 vigili della regione, ora estesa anche alla caserma di Arezzo. Un programma scientifico per capire se ci sono correlazioni tra le morti dei 4 vigili del fuoco aretini, colpiti dal tumore cerebrale, e il Pfsas, una sostanza nociva forse nascosta tra i dispositivi in dotazione. A confermare la partecipazione dei pompieri aretini è il comandante provinciale Fabrizio Baglioni: "La direzione generale ci ha comunicato l’avvio dello screening, accettando di prendere in esame anche 25 nostri colleghi. Il personale ha risposto positivamente". Lo studio prevede un prelievo di sangue per ciascun partecipante, che verrà analizzato per individuare la presenza di Pfas o di altre sostanze inquinanti e potenzialmente cancerogene. In futuro potrebbe essere coinvolto nello studio anche il personale in pensione, su base volontaria e anonima. "Abbiamo già informato l’associazione che rappresenta i vigili del fuoco in pensione e la disponibilità da parte loro non mancherà". Intanto il caso si è allargato e venerdì è arrivata la segnalazione del Conapo: "Anche nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera si contano 4 casi di Glioblastoma di IV grado. Di questi 3 sono morti tra il 2013 e il 2017 e uno è in vita. Non può essere una coincidenza", dice Marco Piergallini, segretario generale del sindacato Conapo.