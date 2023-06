Il colosso delle farmacie Storica intesa con Aboca

di Claudio Roselli

Al sostanzioso finanziamento di pochi giorni fa si aggiunge ora un importante investimento, in un percorso di crescita che per il Gruppo Aboca non sembra avere soluzione di continuità. La famiglia Mercati, a cui fa capo l’azienda fondata nel 1978 dal cavalier Valentino Mercati, ha infatti raggiunto un accordo con Tamburi investment partners (Tip), gruppo industriale indipendente e diversificato, quotato al segmento Euronext Star Milano, per un investimento congiunto nello sviluppo di Apoteca natura, primo network internazionale di farmacie benefit: ha una rete di affiliazione di oltre 1200 farmacie indipendenti in Italia, Spagna e Portogallo, per un giro d’affari complessivo di quasi due miliardi di euro e detiene, con il Comune di Firenze, il controllo e la gestione delle 22 farmacie comunali fiorentine. L’investimento verrà realizzato tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale, sia da parte di Tip che della famiglia Mercati, nella costituenda Apoteca natura investment, holding che deterrà la totalità del capitale di Apoteca natura. Con questa operazione, Tip acquisirà una quota del 28,57% in Apoteca natura investment, mentre la famiglia Mercati manterrà la maggioranza e la governance industriale del Gruppo.

"Il progetto che portiamo avanti da più di venti anni con tutte le farmacie affiliate al network – ha dichiarato il dottor Massimo Mercati, fondatore e amministratore unico di Apoteca natura – ha dimostrato di essere competitivo sul mercato. Siamo convinti che questo posizionamento potrà soddisfare le domande di salute emergenti nell’ottica di una visione one health, in cui questo modello di farmacia giocherà un ruolo centrale a livello europeo. Consapevoli della validità di questo percorso, siamo pronti a lavorare per un ulteriore sviluppo del nostro network. Per questo siamo estremamente lieti dell’incontro con Tamburi Investment Partners, la cui storia e vicinanza al nostro modo di vedere l’impresa hanno permesso di condividere una visione comune per lo sviluppo di Apoteca natura".