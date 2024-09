Il circolo del Pallaio resta aperto. Iniziati i lavori per la copertura

Alla fine il vecchio "Pallaio" di San Giovanni tornerà a splendere di luce propria. Scongiurato il pericolo chiusura, la notizia trova conferma dall’inizio dei lavori nella giornata di ieri che riguarderanno in primis la sostituzione del telone che copre totalmente la struttura, che dimostrava tutti i suoi 45 anni di vita, e un restyling dell’impianto elettrico anch’esso non proprio dei giorni nostri. L’allarme sul rischio chiusura venne lanciato a inizio estate, merito di un video apparso su Facebook con una sorta di appello verso tutte le istituzioni cittadine affinché si riuscisse nell’intento di di andare avanti nella vita giornaliera di questo circolo bocciofilo, che ha ospitato e continua a ricevere giornalmente persone di ogni età che, tra una partita a carte, una birra, una semplice chiacchiera davanti alla Tv magari nel bel mezzo di una partita di Serie A passa le proprie giornate in uno dei pochi punti di ritrovo rimasti aperti all’interno della città natale di Masaccio. Ecco perché proprio quel filmato ha creato così tanto clamore, le acque evidentemente si sono smosse e da qui l’intervento deciso da parte del consiglio direttivo che dalle parole è passato praticamente ai fatti. I lavori dureranno 10-15 giorni all’incirca, verranno investiti circa 175 mila euro che permetteranno di poter passare un inverno al lontano dalle infiltrazioni d’acqua o dagli spifferi come, purtroppo, erano abituati ormai da anni gli avventori. La soddisfazione per questo deciso passo avanti è espressa da Gianni Arno, vice presidente vicario, che parla a nome del consiglio direttivo che è riuscito in questo intento tutt’altro che scontato fino a qualche settimane fa: "Non nascondo che quel video apparso sui social abbia smosso decisamente le acque, da parte nostra ci siamo rimboccati le maniche e riusciti a fare questo primo grande passo per continuare la storica vita dell’amato circolo bocciofilo.

Non ci sarà nessuna chiusura, l’intervento che stiamo portando avanti durerà circa 10 giorni ma sicuramente, contrariamente a quello che circolava, nel bel mezzo dell’inverno la struttura nella massima sicurezza continuerà ad ospitare tutti coloro che giornalmente passano tanto tempo al suo interno". Un ringraziamento al consiglio direttivo non poteva di certo mancare: "Siamo 10 soci, ci siamo adoperati affinché riuscissimo in questo obiettivo che abbiamo centrato e giorno dopo giorno attueremo nuovi lavori come il nuovo impianto elettrico che sostituirà quello precedente. E’ un il regalo che facciamo a noi stessi ma soprattutto a San Giovanni Valdarno, a uno dei suoi punti di ritrovo storici in cui sono passate generazioni su generazioni".