Il change management secondo Lorusso a Palazzo Vescovile

Stasera alle 21 al Palazzo Vescovile in piazza del Duomo 1 ad Arezzo, Roberto Lorusso presenta il suo nuovo libro "Il Vangelo del change management. Cambiare il modello di business con l’aiuto del Vangelo". La presentazione è organizzata in collaborazione con Artes Lab Aps, realtà toscana impegnata nella formazione etica di giovani imprenditori e nell’orientamento del nuove generazioni a fare impresa con al centro l’etica del lavoro. Intervengono il vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca e il presidente di Artes Lab Andrea Bertolini. Interventi anche del direttore generale Aci Informatica Spa Mauro Minenna e del direttore del collegio universitario di Merito Poggiolevante Michele Crudele i quali hanno curato rispettivamente la prefazione e postfazione del volume. Modera il giornalista e consulente di direzione Giorgio Fozzati. È giunto il momento di cambiare il modello di business. Come? Seguendo i dettami del Vangelo. "L’essere umano vive costantemente un’inquietudine – spiega l’imprenditore –: da una parte resiste al cambiamento rimanendo nella zona di massimo confort che il contesto e le condizioni di vita gli permettono; dall’altra, sente dentro di sé l’ineliminabile impulso ad andare sempre oltre, a uscire, esplorare, innovare e ricominciare".