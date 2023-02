Il centro tra i coriandoli Festa di addio al Carnevale

Sant’Agostino è tornata a vestirsi a festa per l’ultima di carnevale. Dopo due anni in cui il Covid aveva imbavagliato veglioni e musica, ieri gli aretini sono tornati a sfoggiare le loro maschere. Dalle soffitte sono riemersi intramontabili costumi, che hanno fatto a gara con new entry.

A partire dalle 15,30 la piazza è stata "ostaggio" dei bambini.

Mini super eroi, sofisticate principesse, gli eroi dei cartoni animati, da Bing a Minnie, dal cappellaio matto a Harry Potter, e poi il mondo degli animali.

E’ stato tutto uno svolazzare di api e coccinelle. Coriandoli, stelle filanti, truccabimbi, la musica e il karaoke del trio Beppe, Marco e Roby e poi direttamente dal carnevale dell’Orciolaia, che quest’anno si è trasferito per l’occasione al parco Ducci registrando un grande successo, sono arrivati gli intramontabili trenini colorati. Sono alcuni degli ingredienti che ieri pomeriggio hanno alimentato la "pazza piazza" di carnevale.

E poi non potevano mancare loro, le maschere Disney tra cui Minnie e Topolino, Paperina e Paperino, Pluto e tantissimi altri personaggi dei cartoon Disney e non solo che già al Parco Ducci avevano giocato e fatto divertire i bambini. In piazza quest’anno è poi arrivato anche Wacky Races, direttamente dalla corsa più pazza del mondo.

E poi le spettacolari maschere barocche del Carnevale dei Figli di Bocco. Il loro incedere maestoso, gli abiti eleganti, le maschere misteriose, un altro volto del carnevale. Un carnevale edizione 2023 che ieri ha dato il meglio di sé in una piazza piena di aretini, grandi e piccoli.

La festa per i bambini è andata avanti fino alle 19. Poi stop per loro, è arrivato il momento di far divertire anche gli adulti. Dalle 21 fino a mezzanotte piazza Sant’Agostino si è mossa a ritmo di samba.

Mascherati o no, si sa che i più grandi hanno sempre più remore, si sono però buttati nella mischia. Finalmente è tornato il Carnevale.

L’iniziativa è stata organizzata dai commercianti della piazza, da Confesercenti e Confcommercio, in collaborazione con il Comitato aretino dell’Orciolaia, il patrocinio del Comune, il contributo di Chimet.