Il centro spinto dal vento del grande nord

Il regalo di Natale. Che non scarti sotto l’albero ma dentro i confini di una città che si specchia nelle luci di una festa costruita pezzo dopo pezzo, come si fa con i mattoncini della Lego. Che proprio nel fine settimana dei record, ha toccato il suo personale. I tirolesi salutano Piazza Grande ma tra dodici mesi saranno ancora qui, perchè Arezzo "è per sempre". Stregati dal fascino di un evento ormai sul podio nazionale e con la marcia in più di un percorso ben armonizzato e ricco di attrazioni, per tutti. Un weekend che ha impresso un’accelerazione, dopo i capricci del tempo a ridosso del Natale e raggiunto quota un milione e mezzo di presenze. Un record se si considera che il grosso dell’evento prosegue fino alla Befana. E la città gongola.