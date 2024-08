Il castiglionese Renato Bircolotti protagonista al Palio di Siena

Arezzo, 19 agosto 2024 – Non poteva passare inosservata l’edizione del Palio di Siena dello scorso 17 agosto, nella quale ha vinto la carriera il fantino Dino Pes, vincitore per tre volte del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino.

Ma le attenzioni dei castiglionesi erano tutte puntate su Renato Bircolotti, che per la seconda volta nella sua carriera è stato nominato mossiere del Palio di Siena. Volto noto nel mondo dei cavalli per aver dato la mossa in oltre 110 palii, per il suo ruolo di starter delle corse regolari nei principali ippodromi italiani, oltre che per le sue chiare origini castiglionesi e per la sua opera presso il Comune di Castiglion Fiorentino.

Il Palio della Madonna dell’Assunta si preannunciava molto complicato per la presenza in piazza di ben sei contrade nemiche, alcune delle quali affiancate nell’estrazione. Facendo leva sulla sua lunga esperienza, Renato Bircolotti ha saputo domare i bollenti spiriti tra i canapi e ha dato una mossa che è stata subito accettata da tutti i fantini, districando una contesa che è apparsa subito molto complicata.

A Renato Bircolotti, primo mossiere castiglionese sul verrocchio del Palio di Siena, gli apprezzamenti e i rallegramenti del Sindaco Mario Agnelli, dell’Amministrazione comunale e di tutti i castiglionesi che amano le corse dei cavalli.