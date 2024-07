Il caso sicurezza oggi sbarca al Viminale

La sicurezza del settore orafo arriva in Viminale. "Aumentare il livello di sicurezza dopo l’ondata di furti degli ultimi mesi". Questo il punto centrale dell’incontro che si terrà oggi in Viminale a cui sarà presente l’onorevole della Lega Tiziana Nisini, vicepresidente della commissione lavoro. L’appuntamento con il sottosegretario Nicola Molteni, con il prefetto Maddalena De Luca, il presidente di Cna Arezzo Mauro Benvenuto e la presidente della consulta orafi di Arezzo, Giordana Giordini è stato fissato per fare il punto su questo delicato tema. Durante l’incontro verrà portata all’attenzione del sottosegretario Molteni la preoccupazione per i numerosi furti e aggressioni che stanno mettendo in allarme gli imprenditori del settore. L’esigenza di aumentare il livello di sicurezza era già emersa dalla riunione tenutasi qualche giorno fa in prefettura, convocata dal Prefetto con l’intento chiaro di alzare l’asticella dei controlli e la soglia di attenzione. "Dopo l’incontro che si è tenuto in prefettura la scorsa settimana si vedono i primi risultati, questa convocazione al Viminale è un’occasione importante. Il nostro tema è sempre quello di avere più uomini sia per presidiare il territorio" spiega Giordini. "L’appello per tutti le aziende in questo momento di difficoltà è di stringersi in gruppi come abbiamo fatto a Pieve al Toppo. E’ fondamentale rimanere uniti, agire insieme. Vedere la vigilanza privata notturna non come un costo ma un modo per difendere le nostre aziende in attesa di un rafforzamento delle forze dell’ordine" continua. "Oggi a Roma chiederemo questo: più uomini necessari a presidiare il maggior distretto orafo d’Europa" conclude.