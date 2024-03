Il caso nel servizio delle Iene

Il caso della content creator e del video hot girato davanti alla chiesa di Santa Lucia di Fonte Nuova in provincia di Roma è stato raccontato nel dettaglio anche da Le Iene pochi giorni fa. Tra l’altro nel corso della puntata, incalzata dalle domande di Alice Martinelli, Aurora ha raccontato di come il suo giro di affarri sia attorno ai 180mila euro all’anno frutto degli abbonamenti degli utenti, e che il suo primo video gli permise di guadagnare oltre 19mila euro in un mese.

Nel corso del servizio Le Iene avevano accompagnato Aurora anche fin dentro la chiesa dove aveva avuto modo di incontrare il parroco. "Per me non c’è nessuna offesa - ha detto la ragazza nel servizio - io non sono entrata in chiesa".

Il parroco aveva aggiunto nell’occasione: "Dal titolo del video sembrava che tu potessi alludere al fatto che avessi un appuntamento con me e mi sono dovuto difendere con una denuncia cautelativa".

Denuncia che è arrivata nelle scorse ore all’indirizzo della ragazza che si è rivolta quindi a due legali di sua fiducia per rispondere alle accuse che le sono state mosse e preparare una linea difensiva.