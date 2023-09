Il caso finanziamenti. Ceccarelli e De Robertis:: "Bennati, sbagli tutto"

di Luca Amodio

Non si placa la querelle sui mancati finanziamenti della Regione Toscana. Ancora un altro episodio dell’acceso botta e risposta tra il primo cittadino , Gianni Bennati, e i consiglieri regionali del Pd, Ceccarelli e De Robertis. Il sindaco savinese va avanti e rinnova l’energico attacco alla governance della Regione: "La giunta Giani finanzia soltanto i comuni amici, quelli rossi perchè ha paura di perdere tutto alle prossime elezioni". La replica non si è fatta attendere dai rappresentanti Dem in Regione che consci dell’adagio "la miglior difesa è l’attacco", entrano in tackle sulla querelle: "Rosso dovrebbe essere lui, ma dalla vergogna: come si fa a non essere imbarazzati ad anche solo pensare questa cosa?". "In Toscana si fanno i bandi per assegnare le risorse ai progetti dei comuni: quelli fatti bene, non a quelli degli ‘amici’ o a quelli ‘rossi’. Così ad una sola voce rispondono i consiglieri del Pd che poi incalzano: "Il sindaco ha perso una ghiotta occasione per stare zitto: non ha il senso delle istituzioni". Anzi, proseguono Ceccarelli e De Robertis: "Se il sindaco pensa quello che ha detto, e se ha elementi, allora dovrebbe fare un ricorso contro il decreto di assegnazione delle risorse: tutelando gli interessi del suo comune delle due l’una: o il sindaco dice cose false o non sa tutelare il suo comune". "La risposta piccata dei due consiglieri regionali è la prova che ho ragione che ho colto nel segno", ribatte quindi Bennati. "I consiglieri Ceccarelli e De Robertis dovrebbero rispondere per quale motivo, nei comuni da 5mila abitanti a 20mila abitanti i 7 progetti finanziati sono tutti di comuni di area di centro sinistra". Poi il primo cittadino conclude con una domanda retorica dal retrogusto ironico: "Forse sono stati più bravi nella redazione dei progetti stessi?". "Un singolar tenzone su affermazioni del tutto campate per aria – controbattono di nuovo i rappresentanti aretini del Pd in Regione – siamo anni luce distanti dal modo di vedere la politica di Bennati".

"Per rispondere alla domanda del sindaco di potrebbe dire come diceva il noto teologo veneziano Paolo Sarpi – replicano ancora i consiglieri regionali del Partito democratico – chi mal fa mal pensa: se Bennati fa male i progetti come pensa male degli altri è possibile che gli altri siano più bravi di lui nella redazione dei progetti".