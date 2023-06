Il Cas Tortaia in aiuto di un circolo Arci di Castel Bolognese distrutto dall’alluvione

Arezzo, 8 giugno 2023 – “Poteva il Centro di aggregazione di Tortaia stare con le mani in mano di fronte alla tragedia dell’alluvione in Romagna? Certo che no. E passati i giorni della emergenza nazionale in cui da tutte le parti sono arrivati aiuti materiali ed economici, hanno pensato che è il momento di pensare anche di dare una mano per ricostruire quel tessuto sociale e comunitario che ha fatto grande nei decenni la Romagna”.

La rete dei circoli Arci di oltre Appennino al pari dei Cas della nostra città e Regione, rappresentano un presidio alla vita sociale soprattutto delle persone più fragili, anziani, persone sole, uomini e donne che non possono permettersi locali ad alti costi. Così hanno cercato contatti diretti, partendo da Faenza, città particolarmente colpita con vittime e gravi danni.

Hanno proposto l’invio di denari derivanti da una raccolta fondi partita il 5 giugno. E dalla Romagna, dimostrando ancora una volta una forza e una capacità eccellente dello stare insieme, è arrivata una risposta che ha reso plastico il modo migliore di fare rete e solidarietà: “Grazie amici aretini, apprezziamo molto, ma a Faenza sono arrivati davvero tanti aiuti, anche pecche l’attenzione mediatica su di noi è stata fortissima.

Ci sono invece nostri circoli fratelli di località ugualmente travolte dall’alluvione, ma meno pubblicizzate, "Vi proponiamo amici aretini, di dirottare i vostri aiuti su un circolo che ha subito danni enormi e si trova nel comune di Castel Bolognese in provincia di Ravenna”.

Dal Cas di Tortaia immediato è stato il contatto con l’impegno concreto di raccogliere fondi e di portarli direttamente a Francesco Castaldi, presidente del circolo Arci di Castel Bolognese, senza intermediari.

La risposta di Castaldi è stata di poche righe, schietta come lo sono i romagnoli: “Vi ringrazio anticipatamente a nome mio e di tutti i soci per tutto l'impegno che state mettendo nell'aiutarci. Cosa ci è successo lo potete vedere nelle foto che di allego”. E le foto evidenziano come quel circolo avrà bisogno di rinnovare tutto per poter riprendere la propria attività. Il circolo di Aggregazione sociale Tortaia si è già messo in moto.

In programma varie iniziative. Già sabato prossimo, 10 giugno, “pizzata” con tutti i soci e l’intero incasso andrà ai “fratelli” romagnoli. Poi sottoscrizione aperta a tutti i cittadini, fino al 30 giugno prossimo. L’iniziativa si chiama: “Emergenza Emilia Romagna, Un abbraccio di solidarietà”.