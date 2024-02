Il Carnevale dei record fa tris. Stasera si parte con uno spettacolo

di Laura Lucente

Terzo weekend di carnevale ai nastri di partenza a della Chiana. Il programma della 485esima edizione, che continua a far segnare record di presenze, prende il via già oggi.

Alle 21,50 alla Galleria Furio del Furia ci sarà il "Festino nella sera del Giovedì Grasso avanti cena", spettacolo di Adriano Banchieri con il coro giovanile Effetti Sonori e l’Ensemble strumentale Anonima Frottolist. La domenica si prospetta ricca di tanti momenti di intrattenimento. Tra gli appuntamenti più attesti, che torna immancabile nel calendario della manifestazione, c’è anche CorReGiocondo, la gara podistica in maschera che ormai è diventato un punto di riferimento per i tanti appassionati Ad organizzarla ci pensa la podistica Avis insieme all’associazione Carnevale e con il patrocinio del comune . Si tratta di una gara podistica (sia agonistica che passeggiata), diversa dai soliti canoni, in quanto per partecipare c’è l’obbligo di essere mascherati. Il ritrovo è previsto nel piazzale dei cantieri del Carnevale in via Dante Alighieri. La partenza avverrà dal piazzale dei cantieri del carnevale e percorrerà via Dante Alighieri, viale Umberto I, corso Vittorio Emanuele, via Ricasoli, via Indipendenza, variante San Domenico, via Sinalunga, via G. Di Vittorio, via Pozzuolo, viale Umberto I. Alle ore 11 arrivano in paese i rombi delle Harley Davidson che si riuniranno come sempre in maschera.

Dalle 11 parte il Carnevale dei Bambini con la Parata ValdichianaDisney: trucca bimbi, palloncini e giochi con gli eroi e i personaggi Disney. Lo speciale sarà dedicato a "Willy Wonca e la fabbrica del cioccolato". In Piazza Mazzini la Parata animerà il pomeriggio dei più piccoli con Willy Wonca e i personaggi del suo mondo incantato. Verranno offerti cioccolata calda e zucchero filato a tutti i bambini. Ospite il clown e prestigiatore Yary Croce, che presenterà un bellissimo spettacolo di magia. Spazio anche al buon cibo.

Dalle 11 in piazza Cavour sarà attiva l’area del Cibo di strada e di vendita prodotti del territorio a km 0. Alle ore 12,45 ci sarà invece un cooking show in collaborazione con l’Associazione Italiana Food Blogger con special Guest Gabriella Rizzo. L’attesa è poi tutta per la sfilata pomeridiana dalle ore 15 dei quattro mastodontici carri allegorici realizzati dagli artisti dei cantieri cittadini. Il Cantiere Azzurri propone il carro dal titolo "Autoritratto", Bombolo porta in scena "Metamorphosis", i Nottambuli deliziano il pubblico con "Et non s’arresta una hora", infine, i Rustici portano per le vie del paese "Terapia d’urto: Amleto".