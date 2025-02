Il Carnevale al gran debutto. Oltre mille i maestri della cartapesta

di Serena ConvertinoFOIANO DELLA CHIANAIl dato è tratto. Estrazione fatta e carri in dirittura d’arrivo. Le strade di Foiano sono un fermento di attesa e lavori in corso per il grande spettacolo che porterà da qui a un mese, almeno una decina di migliaia di visitatori. Il record dei 12mila non sembra così lontano per un anno di novità ed eventi come quello annunciato dal Presidente Capannelli, patron del Carnevale.

Una festa in via di espansione con nuovi eventi, mostre e dj dal respiro internazionale. ma quali sono i numeri del carnevale più antico d’Italia? I numeri attesi sono già al rialzo, con le strutture ricettive che sfiorano il soldout a carnevale ancora chiuso. Tra i visitatori mordi e fuggi e chi sceglie di fermarsi per il weekend, sono attesi almeno 100 camperisti per ogni domenica di carnevale, da sistemare in sosta nel grande parcheggio del Valdichiana Village con la comodità di navette gratuite per raggiungere il borgo in festa. Una festa, che mette all’opera un’intera comunità per tutto l’arco dell’anno.

In circa 50 per ogni cantiere si dedicano alla progettazione e costruzione del carro, numero cui va poi aggiunto quello di chi si occupa della mascherata. Almeno in 25 per ogni quartiere si dedicano alla preparazione della sfilata, che impegna ben 130 persone a cantiere. Una grande macchina che coinvolge iscritti e collaboratori non tesserati nel processo creativo e artigianale della grande tradizione foianese.

Ogni cantiere, conta tra i 300 e i 500 iscritti, cui si aggiungono i professionisti più disparati per il grande lavoro di squadra che è la messa in scena dello spettacolo di febbraio.

Se i dettagli del lavoro artigianale restano una maestria solo da immaginare, il dato concreto è quello di fogli e fogli di giornale- almeno 5- per rinforzare ogni metro quadrato di opera in cartapesta. Un grande lavoro di assemblaggio e creazione che mette in scena il lavoro di mesi e mesi di mani in pasta. O meglio, in colla.

Dieci banchi di street food, aree bimbi, due mostre e molto altro. L’offerta per attività e servizi cresce ancora con un’agenda fitta di appuntamenti già dalla prima settimana. Tra quelli da non perdere, c’è il cooking show, iniziativa rinnovata anche per questa edizione e che offrirà ai visitatori l’occasione di assistere a dimostrazioni culinarie dal vivo e degustare piatti della tradizione toscana e non solo. Musica in piazza e nelle strade del borgo. Non mancheranno i dj Internazionali, con tre grandi nomi della scena musicale elettronica che animeranno le serate di Foiano.

Alla consolle, Alex Neri, fondatore dei Planet Funk e icona della house italiana, Fargetta, storico protagonista della dance anni ’90 e infine Ricky Le Roy, leggenda della techno. Torna anche l’appuntamento con “Avanti coi Carri Show”, il programma televisivo dedicato al Carnevale di Foiano, che trasmetterà i momenti più emozionanti delle sfilate e degli eventi, permettendo al pubblico di vivere l’atmosfera del Carnevale anche a distanza.

Chi aspetta la scoriondalata non ha poi da temere: ci sarà da fare i conti con quasi due tonnellate di coriandoli colorati.