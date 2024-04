Il Capolona Quarata si aggiudica Pratantico. Pronti investimenti per 170 mila euro

Il Capolona Quarata si è aggiudicata l’impianto sportivo di Pratantico. L’associazione sportiva ha vinto il bando indetto dal Comune per la gestione dell’impianto per i prossimi 25 anni, a fronte di investimenti pari a 172.775,08 euro. Alla Usd Capoolona Quarata è andata così l’assegnazione di tutto l’impianto, ovvero campo da calcio, campo da calcetto, spogliatoi, palestra, terrazza sul tetto, ad esclusione dei locali commerciali posti al primo piano. I lavori di riqualificazione obbligatori comprendono la demolizione delle strutture prive di titolo edilizio, la costruzione di un nuovo rimessaggio e di una tettoia metallica a protezione dei macchinari posti sul lastrico solare, la redazione della pratica prevenzione incendi con i relativi adeguamenti, la sostituzione delle lampade nelle torri faro con lampade a tecnologia Led, la realizzazione di un impianto solare termico, la riqualificazione della centrale termica, la sostituzione del manto erboso del campo da calcetto in sintetico e la manutenzione del manto erboso del campo da calcio. "Con questa assegnazione sale a 13 il numero degli impianti ad oggi riqualificati, per una cifra complessiva che adesso supera i 2 milioni. Se si aggiunge anche l’importo investito dall’Arezzo Calcio sullo stadio e sui campi de Le Caselle in seguito alla proroga della convenzione, la cifra sale a oltre 2 milioni e 800 mila euro. Tenendo conto anche dei contributi comunali dati in due dei 13 bandi, pari a 130mila euro, gli investimenti totali sugli impianti sportivi ammontano a circa 3 milioni di euro. Si va quindi verso il completamento del rilancio degli impianti sportivi al servizio della città", commenta l’assessore Federico Scapecchi (nella foto).