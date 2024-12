Il capodanno è "Diaboliko". Eventi e artisti in piazza

di Serena Convertino

AREZZO

Sono note di entusiasmo quelle con cui si aprono le danze del capodanno aretino. La notte di San Silvestro a tema Diabolik andrà a ritmo Arezzo Wave, con eventi che portano festa, cultura e solidarietà nel cuore della città. Lo sottolinea Mauro Valenti della Fondazione Arezzo Wave Italia: "Capodanno non è solo un evento ma un’opportunità per unire le persone, celebrare la cultura e fare del bene. Invitiamo tutti a partecipare, per essere parte di un’esperienza indimenticabile e contribuire a una causa importante". Una giornata anche all’insegna della beneficenza, con il pomeriggio del 31 impegnato da un’asta benefica dedicata a Diabolik, icona del fumetto italiano. L’iniziativa, realizzata per raccogliere fondi a favore del Calcit di Arezzo, vedrà protagonisti oggetti esclusivi, tra cui due disegni originali di Diabolik realizzati da Elio Silvestri nel 1972.

Ma quali i punti salienti della notte più lunga dell’anno? La serata, che come sottolinea valenti sarà un tributo a Erriquez, storico cantante della Banda Bardò, sarà presentata da Sara Nocciolini e ospiterà sul palco di piazza sant’Agostino l’aretina The Ricover Band assieme ai giovani artisti dell’etichetta TT Records: Brunacci, Karma e Eny, promesse della scena musicale cittadina.

A chiudere la serata dopo il brindisi di mezzanotte e il panettone e spumante offerti da Conad, sarà invece Dj Disca.

Ancora ospiti e divertimento con I Matti delle Giuncaie, direttamente da Grosseto, e con i tre membri della storica Banda Bardò: Finaz, Don Bachi e Pacho.

L’evento, realizzato con il contributo dell’assessorato allo sport e alle politiche giovanili, andrà avanti quest’anno aldilà delle polemiche che invece fecero discutere nel 2023. "Questa serata speciale - afferma l’assessore Federico Scapecchi - è possibile grazie al bando dell’assessorato allo sport e alle politiche giovanili, che anche per il 2024 ha messo a disposizione una bella somma per realizzare la festa e per brindare insieme, cittadini e turisti, all’arrivo del nuovo anno. Stiamo lavorando insieme alla Fondazione Arezzo Wave Italia per realizzare, come sempre, un divertimento per tutti all’insegna della sicurezza".

Come ribadisce Mauro Valenti: "Speriamo che l’atmosfera di Arezzowave si respiri nei live coinvolgenti e caldi dell ultima notte dell’anno".‎