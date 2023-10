Il Capannone in scena con "Il Piano" al Virginian

Il Capannone presenta "Il Piano" sabato 14 ottobre alle 21 al teatro Virginian di via de’ Redi ad Arezzo. "Signore e signori, il nostro Piano è anzitutto un piano di aggressione, conquista ed espansione. Eccoci dunque travalicare per la prima volta i confini del Veneto, diretti nientemeno che in Toscana, nella ridente Arezzo, dove il nostro spettacolo sarà accolto da La Filostoccola Teatro – spiega la compagnia il Capannone - Siamo felicissimi, carichissimi e impazienti di recitare di fronte ad un nuovo pubblico. Genti d’Arezzo, siete pronte? In arrivo una commedia tascabile allegra e postmoderna".

Kleinmann è un uomo di pochi appetiti e scarse aspirazioni, che vive tenendo lontani i problemi, finché i problemi non gli sfondano la porta nel pieno di una notte d’inverno. In città scoppiano le bombe, si prospettano rivoluzioni e colpi di stato, ma c’è un piano per fermare tutto questo: un piano che ha bisogno della fiducia e della partecipazione di tutti, anche di un buono a nulla come Kleinmann. Per informazioni e prenotazioni, c.t..ilcapannone@gmail.com