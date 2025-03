Il cantiere dopo i danni della frana. Al via da oggi i lavori a Moncioni

di Massimo BagiardiMONTEVARCHIComune di Montevarchi all’opera per il ripristino definitivo della circolazione da e verso la frazione di Moncioni, oggetto di una frana per le abbondanti piogge cadute nella nottata tra martedì e mercoledì che aveva causato non pochi problemi alla viabilità ordinaria. I lavori partiranno oggi alle 8 e si concluderanno alle 13 e comporteranno la chiusura temporanea al traffico della strada nel tratto in corrispondenza del bivio di Montemutati. Durante queste ore, sarà vietato il transito sia ai veicoli che ai pedoni, per consentire alle squadre di operai e tecnici di procedere con la rimozione dei tanti detriti presenti nell’asfalto e il consolidamento del versante interessato dallo smottamento. Per cercare di ridurre al massimo i disagi alla circolazione in questa arteria stradale molto trafficata è stata, infatti, predisposta una deviazione della viabilità lungo il percorso alternativo che porta in direzione di Rendola. La segnaletica predisposta da parte degli operai del Comune sarà posizionata nei punti strategici per evitare ulteriori problematiche, in modo da indicare in maniera chiara il nuovo tragitto che sia gli automobilisti che gli stessi pedoni dovranno fare da Montevarchi verso Moncioni o per chi percorre la strada in senso opposto. E’ un intervento straordinario ma altrettanto necessario a fronte delle precipitazioni che, nelle scorse ore, ha colpito proprio il Comune amministrato da Silvia Chiassai Martini, causando criticità rilevanti come il distacco di una porzione del terreno e l’accumulo di materiale su tutta la carreggiata.Moncioni, peraltro, non è stata la sola frazione colpita da questo evento meteo perché sempre nella nottata tra martedì e mercoledì un’altra frana si è registrata sulla strada tra il ponte sull’Arno e l’Acquaborra, nelle vicinanze di Levane, e ha invaso la carreggiata con alberi caduti a terra provocando il blocco completo della circolazione per oltre 24 ore. Le auto hanno ripreso a circolare nel tardo pomeriggio di giovedì, non appena è stato possibile rimuovere il tutto poter così tornare alla normale viabilità su di un’arteria tutti i giorni molto trafficata da e verso la frazione per le innumerevoli aziende presenti.Al di là dei disagi provocati dalle avverse condizioni meteo non si sono registrati danni a persone o cose e questa, alla fine, è di certo la notizia più lieta.