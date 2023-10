Il Calcit fa ancora centro: raccolti oltre 17mila euro grazie al Mercatino

Più di 17mila euro. Il Mercatino dei Ragazzi del Calcit, domenica in Piazza San Jacopo ha raggiunto un importante traguardo. Una somma veramente importante grazie all’impegno di bambini, ragazzi, genitori, nonni, che domenica, fin dalle primissime ore del mattino e fino a tarda sera, sono stati dietro i loro banchi ad offrire oggetti vari per sostenere le cause del Calcit. L’edizione in Piazza San Jacopo riporta il pensiero agli inizi dell’attività del Calcit ed al suo fondatore Gianfranco Barulli.