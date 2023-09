Il blitz degli operatori turistici. La visita al Castello di Valenzano e la conoscenza con varie aziende

di Sonia Fardelli

Il Casentino cerca nuovi turisti ed apre le porte del Castello di Valenzano ai buyer stranieri presenti ad Arezzo per la 15esima edizione di Buy Tuscany. Agli operatori, provenienti da ogni parte del mondo, sono state mostrate le bellezze architettoniche e paesaggistiche della vallata, ma anche le tante offerte a livello di accoglienza e ristorazione con eccellenze alimentari e prodotti a chilometro zero. L’iniziativa, che è stata portata avanti dall’Ambito Turistico Casentino, con il Comune di Poppi come ente capofila, è servita infatti a far conoscere aziende e territorio del Casentino per favorire l’incontro tra domanda e offerta. I buyer provenienti da India, Brasile e paesi dell’Europa, sono stati accolti al Castello di Valenzano da Marco Franceschi, titolare di un’azienda agrituristica, dal presidente dell’Ambito Riccardo Acciai e dal vicesindaco Paolo Domini. "Noi abbiamo accolto favorevolmente l’iniziativa dell’Ambito Turistico del Casentino che ha voluto iniziare questo mini tour per i buyer proprio dal nostro territorio che è a due passi dalla città ma che è anche l’inizio della vallata casentinese – ha detto Domini – un Castello che si presta ad essere una cartolina per la vallata e che mostra come la nostra offerta turistica sia a 360 gradi, dall’accoglienza, alla ristorazione, ai prodotti tipici. Gli operatori hanno inoltre molto apprezzato come l’offerta sia stata completata con manifestazioni culturali, come per il nostro comune il Festival Musicale Valenzano Symphony".

Un lavoro attento quello dell’Ambito Turistico Casentino che andrà avanti anche nei prossimi mesi con nuove iniziative per cercare di portare nel 2024 un numero sempre maggiore di turisti nella vallata.

"Ad ottobre ci sarà un incontro con gli operatori interni della vallata – dice il presidente Acciai – per creare i pacchetti turistici da portare alle prossime fiere. Intanto però abbiamo voluto cogliere al volo l’opportunità offerta da Buy Tuscany che si è svolta ad Arezzo permettendoci di mostrare alcune delle nostre aziende che da anni operano in questo nostro Casentino che anche quest’anno è stato molto apprezzato dai turisti".