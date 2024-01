Il bilancio e le opere da realizzare. Tasse dei servizi comunali invariate

Tariffe dei servizi comunali invariate e opere pubbliche che si potranno concretizzare grazie all’arrivo dei finanziamenti reperiti attingendo a bandi di carattere nazionale, regionale e dal Pnrr. Nell’ultima seduta dello scorso anno il Consiglio comunale di Loro Ciuffenna ha approvato il bilancio di previsione 2024, l’ultimo del mandato della Giunta guidata dal sindaco Moreno Botti. Uno strumento che rispecchia le aspettative, ha sottolineato il primo cittadino, e le linee operative adottate in passato. "Dal consuntivo 2023 ci attendiamo un buon avanzo di amministrazione – ha spiegato - e anche le previsioni sugli oneri disegnano un futuro positivo. Il nostro intento in tutti questi anni era provare a creare sviluppo senza produrre ulteriore debito, ovvero fare le cose senza ricorrere a mutui".

Un obiettivo che può dirsi centrato visto che ad oggi sono stati quasi azzerati i debiti pregressi, lasciando così in dote a chi sostituirà l’esecutivo attuale una flessibilità più ampia. "La criticità maggiore nella stesura di questo bilancio – ha proseguito Botti - è stata far quadrare la spesa corrente. Se per realizzare gli investimenti i soldi da spendere nel 2024 saranno alcuni milioni di euro, le regole contabili statali lasciano pochi spazi alla riduzione delle imposte e chissà cosa sarebbe successo se non avessimo efficientato per tempo tutta l’illuminazione pubblica. Per la Tari comunque partirà un progetto per la revisione dei costi all’utente". Particolarmente corposo il capitolo lavori pubblici, che saranno coperti con risorse già presenti nelle casse municipali, e quindi i prossimi mesi saranno caratterizzati da interventi che renderanno ancora più attrattivo e funzionale, all’insegna anche della sostenibilità, il borgo medievale ormai in pianta stabile nella lista dei più belli d’Italia. "Quest’anno – ha continuato il titolare del municipio - saranno completati la riqualificazione del percorso fra via Roma e le Massette nel capoluogo, la pavimentazione del piazzale del circolo ricreativo lorese, l’efficientamento energetico del Museo Venturino Venturi, la progettazione e realizzazione di un nuovo parcheggio allo stadio comunale lorese e la creazione di un campo gioco a disposizione degli studenti delle scuole". Verrà inoltre rilanciato gemellaggio con il paese francese di Gruissan. "Con l’approvazione dell’ultima variante urbanistica - ha annunciato in conclusione Moreno Botti - i primi mesi del 2024 saranno finalmente dedicati a progettare l’impianto sportivo del capoluogo".