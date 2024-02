Il banchiere al top. Gori sale al comando del colosso Jp Morgan. La Stella da Mattarella

Un sangiovannese ai vertici della più grande banca al mondo. È Filippo Gori, 49 anni, figlio maggiore di due macellai che hanno gestito per moltissimo tempo un rinomato punto vendita in Corso Italia a San Giovanni. È stato nominato amministratore delegato di Jp Morgan per Europa, Medio Oriente e Africa e corresponsabile, assieme al collega Doug Petano, dell’investment banking e del commercial banking di Jp Morgan a livello globale.

Nella storia della banca è il primo italiano ad essere stato insignito di questo blasonato ruolo dopo una carriera ultraventennale al suo interno, nella quale ha ricoperto altre mansioni di grande responsabilità sia nella sede di Londra che in quella di New York e Hong Kong dove, ormai da 10 anni, si è stabilito assieme alla famiglia.

Fin da piccolo appassionato di numeri e finanza, anziché portare avanti l’azienda dei genitori si è messo subito sui libri trasferendosi, per alcuni anni, a Milano conseguendo nel 1999 la laurea nella prestigiosa università Bocconi grazie alla quale, fin da subito, grazie alla sua grande dedizione in questa materia, gli ha spalancato le porte verso una carriera di successo.

Non è un caso che nello stesso anno si trasferisce in America, per la precisione a New York, dando ufficialmente il via al proprio percorso professionale all’interno del prestigioso istituto di servizi finanziari svolgendo, col passare del tempo e altrettante trasferte, diversi ruoli soprattutto nella sede di Londra arricchendo così anno per anno il suo già vasto bagaglio di esperienza in questo settore.

Nel 2013 arriva il trasferimento a Hong Kong dove ricopre vari incarichi fino a diventare chief executive officer di Jp Morgan per la regione Asia-Pacifico nel 2019, supervisionando per quattro anni le attività della banca nei 16 Paesi in cui lo stesso istituto finanziario è presente in quella regione.

Sempre all’interno del colosso bancario è stato presidente dell’Asia Securities Industry and Financial Markets Association dal 2018 al 2020 oltre a essere membro del consiglio di amministrazione per sei anni a partire dal 2014. Per Gori, quindi, una carriera sempre in ascesa e all’insegna delle soddisfazioni basti pensare che, nel dicembre del 2021, è stato anche insignito dell’onorificenza di ufficiale dell’ordine della Stella l’Italia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Attualmente, come detto, vive a Hong Kong con la sua famiglia ma dovrà trasferirsi a Londra dove inizierà questo nuovo capitolo della sua ricchissima carriera professionale.