Il Bambolo chiude "Z Generation meets Theatre"

La rassegna teatrale Z Generation meets Theatre si appresta a chiudere il sipario con l’ultimo appuntamento in cartellone: "Il Bambolo" di Irene Petra Zani. L’appuntamento è fissato per sabato 15 aprile alle ore 17:30 sempre al Teatro Pietro Aretino di Arezzo con la consueta cura di Officine della Cultura in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo. Unica protagonista del monologo per Donna e Bambolo gonfiabile sarà l’attrice Linda Caridi, che vanta alcune importanti partecipazioni cinematografiche, il premio NuovoImaie Talent Award 2018 come attrice italiana emergente e una candidatura ai David di Donatello. La regia è di Giampiero Judica, l’aiuto regia di Anna Zanetti, le scene e i costumi di Lucia Menegazzo, le luci di Giacomo Marettelli Priorelli per una produzione firmata da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Produzioni e Argot Produzioni. Ne "Il Bambolo" la Donna e il Bambolo gonfiabile si trovano al mare, su una spiaggia. Lei non sa nuotare e nemmeno il Bambolo. Potrebbe essere estate, ma la Donna si nasconde dentro a un enorme cappotto impermeabile, le cui dimensioni la fanno sembrare una bambina che ha rubato i vestiti dei grandi.