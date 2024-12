Il 13 gennaio al via la stagione teatrale a San Giovanni

Arezzo, 20 dicembre 2024 – Lunedi 13 Gennaio 2025 sarà la data che segnerà il via della stagione 2024/2025 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Rocco Papaleo, Alessandro Bergonzoni, Federico Buffa sono solo alcuni degli ospiti che intratterranno il pubblico durante questa nuova annata, come si evince dal cartellone , presentato questa mattina e realizzato in collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il sindaco Valentina Vadi, insieme all'assessore alla cultura Fabio Franchi, si sono detti estremamente soddisfatti. "Come da tradizione degli ultimi anni, proponiamo una stagione teatrale ricca e variegata - hanno sottolineato - nomi di spicco del mondo del teatro e dello spettacolo, spettacoli sicuramente di grande interesse, senza mai perdere di vista l'attualità e le tematiche più evidenti. Leggerezza, originalità e divertimento sono gli elementi più apprezzati dal nostro pubblico. Andare a teatro, ‘gustare’ uno spettacolo a teatro è un'esperienza unica e coinvolgente, che rischia tuttavia di essere marginale in una società come quella in cui viviamo, segnata dall'immediatezza, dalla rapidità, dall'effimero dei social network, o dall'immagine televisiva".

Patrizia Coletta, direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo onlus si è pronunciata in merito alla nuova stagione teatrale: "Il Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno presenta al pubblico spettacoli capaci di far sorridere ma soprattutto di far riflettere su molte contraddizioni del nostro tempo, mettendo in risalto, attraverso l'ironia intelligente - ha spiegato - Non mancano fuoriclasse come Federico Buffa, che attraverso il gioco del calcio racconta la storia del nostro Paese; e mattatori come Alessandro Bergonzoni, capace di reinventare la realtà con la sua scrittura creativa quanto divertente. Infine un poliedrico Rocco Papaleo, che nel festeggiare i suoi quarant’anni di carriera unisce sapientemente parole e musica, cinema e teatro, in veri e propri 'esercizi di libertà. La stagione 2024/25 del Teatro Masaccio si apre lunedì 13 gennaio (ore 21.00, come per tutti gli spettacoli), con Luca Bizzarri e Francesco Montanari, in scena con IL “Il medico dei maiali” per la regia di Davide Sacco.