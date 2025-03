Iaiunese: "Terranuova da battaglia a Orvieto"

È stato l’uomo-partita di Terranuova Traiana-Seravezza. Christian Iaiunese, capocannoniere dei biancorossi con 8 reti all’attivo in serie D è stato il protagonista assoluto di una gara che fino all’ultimo ha tenuto il pubblico del Matteini con il fiato sospeso. I tifosi stavano già assaporando la vittoria ma si sono dovuti accontentare dell’1-1. "Sapevamo di affrontare una gara difficile contro una squadra forte - ha spiegato il bomber classe 2006 - abbiamo fatto del nostro meglio, anche se alla fine ci è girata male. Però abbiamo portato a casa volentieri il pareggio. Nel primo tempo sono stato sfortunato, prima una grande parata di Lagomarsini, poi il palo. Ma mi accontento anche di un solo gol, serve sia a me che alla squadra".

"Domenica - ha aggiunto l’attaccante biancorosso - dovremo andare a Orvieto con la stessa testa per fare punti e ci stiamo allenando nel miglior modo possibile, così da affrontare la trasferta con la stessa preparazione con cui abbiamo gestito la partita con il Seravezza". Becattini nel comporre la lista dei titolari in vista del match di domenica dovrà tenere conto di ben tre diffide che riguardano giocatori del Terranuova Traiana: Degl’Innocenti, Cappelli e Massai. Rizzolo, sul fronte Orvietana, oltre agli indisponibili da tempo Martini, Cerquitelli, Savshak, che sta recuperando, e Orchi, potrebbe dover fare a meno anche di Coulibaly, che in settimana ha accusato un problema a un ginocchio.

Francesco Tozzi