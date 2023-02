I vostri messaggi d’amore su La Nazione Ecco come fare per la pubblicazione

AREZZO

Mancano due giorni a San Valentino e per celebrarlo nel modo più romantico, La Nazione è pronta a farsi messaggero d’amore. E a pubblicare proprio martedì 14 febbraio su queste colonne i vostri messaggi d’amore per la persona più cara. Moglie e mariti, compagni e fidanzati, ma anche corteggiatori pronti a sorprendere l’aspirante metà, ci stanno già inviando le proprie righe. Ma c’è ancora tempo per scrivere al nostro giornale e veder poi pubblicato il proprio messaggio d’amore per San Valentino. Un modo per far sapere alla persona amata, ma anche a tutto il resto della città, i propri sentimenti. L’idea de La Nazione è proprio questa. Raccogliere i vostri auguri, i pensieri, e le parole da dedicare alla persona amata. Li ritroverete tutti martedì stampati nero su bianco sulle nostre pagine. Il 14 febbraio infatti il nostro giornale tornerà a vestirsi di rosso. E ancora per tutta la giornata di oggi e per parte di quella di domani, potrete inviare alla nostra casella di posta elettronica e al nostro numero Whatsapp messaggi, dediche, poesie e pensieri da recapitare alla persona amata.

Oppure, se volete, potete utilizzare le nostre pagine per una dichiarazione al vostro amore segreto o per confessare all’ex che in realtà l’amate ancora. Potete inviare il vostro messaggio d’amore (breve), con il nome dell’autore e a chi è indirizzato, con una mail alla nostra redazione: [email protected] o inviando un messaggio whastapp al numero: 334 6292543.

Il giorno di San Valentino tutti i messaggi verranno pubblicati sul nostro giornale. Con un unico accorgimento: affinché il testo sia pubblicato martedì 14, dovrà arrivare entro e non oltre le ore 15 di domani lunedì 13 febbraio.