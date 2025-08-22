Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
I tre del BarLume in scena. Ecco Cioni, Marmi e Favilla
22 ago 2025
REDAZIONE AREZZO
Stasera lo spettacolo "Gramscic" alle 21 in piazza San Michele a Raggiolo

C’è il trio del "BarLume" nel programma di eventi promosso dalla Brigata di Raggiolo insieme al Comune di Ortignano che proseguirà alle 21 di stasera quando piazza San Michele tornerà il teatro a cielo aperto per un nuovo appuntamento del Raggiolo Festival 2025 con la commedia "Gramscic". Lo spettacolo è promosso insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e prodotto dalla compagnia La Filastoccola, con consulenza artistica di Silvio Peroni e scenografia di Claudia Castriotta. La storia portata in scena dagli attori Daniele Marmi, Guglielmo Favilla e Paolo Cioni, noti per far parte del cast della serie televisiva "I delitti del BarLume", si svolge durante una festa dove i tre amici si innamorano a prima vista di una ragazza, Iwona. Questa si rivela essere un busto di Antonio Gramsci, con un inconveniente da cui nascono incomprensioni, intrecci paradossali e grotteschi, dialoghi vivaci e malintesi che rendono la vicenda surreale e, allo stesso tempo, esilarante. Sul palco, i tre volti noti della fortunata serie tv di Sky, diretti dal regista Silvio Peroni, si cimentano in un testo contemporaneo e irriverente che porta la loro stessa firma, dando vita a uno spettacolo dai ritmi comici serrati, liberamente ispirato a "Iwona, principessa di Borgogna". La storia portata in scena da Marmi, Favilla e Cioni si svolge durante una festa alla quale prendono parte i tre amici: uno si innamora a prima vista di una ragazza. Ma questa si rivela essere nient’altro che un busto di Gramsci che i tre amici trovano nel giardino. Un inconveniente da cui nascono incomprensioni e intrecci paradossali. Gli attori danno prova della loro versatilità interpretando undici personaggi diversi.

