Il Forum Risk Management in Sanità, diciannovesima edizione, con i tavoli di lavoro e l’Officina delle Idee intende proporsi come un "cantiere aperto partecipato" per condividere concrete proposte e soluzioni per rigenerare la sanità del futuro. L’officina delle idee raccoglierà dunque progetti e contributi dei professionisti delle aziende sanitarie su chi, come e cosa fare per il rilancio della Sanità pubblica.

La prevenzione primaria, secondaria, terziaria. E poi il decreto ministeriale 77 del 2022: nuovi modelli organizzativi per la medicina di popolazione, la sanità di iniziativa, la stratificazione della popolazione per profili di rischio e il progetto di salute, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei pazienti e delle associazioni.

Si parlerà di Pnrr: oltre i "muri" le nostre idee: stato dell’arte. La gestione delle Infezioni Ospedaliere alla luce della sentenza Corte di Cassazione: gli oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria per "attestare" il rispetto delle misure di prevenzione e la responsabilità (anche contabile) delle direzioni.

Al centro della discussione anche le Liste d’attesa e l’intelligenza Artificiale applicata ai percorsi clinici organizzativi. E ancora, i percorsi e l’efficientamento della emergenza-urgenza.

Ma non è finita qui. L’Agenas per la prima volta presenterà ad Arezzo la valutazione delle performance di tutte le aziende sanitarie italiane sia ospedaliere che no. In che modo le aziende producono risultati. Ad Arezzo Fiere sarà presente anche tutto il mondo delle professioni sanitarie, ci sarà grande spazio per infermieri e medici, i professionisti della sanità in prima linea che sono la leva per cambiare il sistema sanitario. Non ultimo, la Regione presenterà pubblicamente proprio ad Arezzo, il nuovo piano socio sanitario toscano.