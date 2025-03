I “Silent Book” protagonisti alla rassegna “Le Piazze del Sapere di San Giovanni”

Arezzo, 26 marzo 2025 – San Giovanni Valdarno continua a essere teatro di iniziative culturali con la rassegna "Piazze del Sapere", un progetto dedicato alla promozione della lettura organizzato dal Comune in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop locale. Per il mese di marzo, il programma si arricchisce di nuovi incontri che offrono spunti di riflessione e approfondimento sul mondo dei libri e della narrazione. Il primo appuntamento della settimana è fissato per domani alle ore 17, presso Palomar, con la presentazione del libro "Silent Book. Storie illustrate senza parole" (goWare edizioni) di Francesca Failli. L'autrice, esperta di linguaggi dell’arte e di educazione non formale, guiderà il pubblico alla scoperta del silent book, un genere che si basa esclusivamente sulle immagini per raccontare storie, superando le barriere linguistiche e favorendo l’inclusione.

Nel corso dell’incontro, Failli illustrerà come questi volumi possano stimolare il linguaggio, l’immaginazione e lo sviluppo metacognitivo, diventando strumenti didattici efficaci per lettori di ogni età. Il volume propone strategie per approcciarsi a questo genere, con metodologie come il "writing and reading workshop". L’evento vedrà la partecipazione di personalità del mondo scolastico, tra cui Francesco Dallai, dirigente dell’Istituto comprensivo Masaccio, Emilia Minichini, dirigente dell’Istituto comprensivo Marconi, e Cristina Franzini, coordinatrice didattica della Scuola Suore Agostiniane. Il giorno successivo, giovedì 27 marzo alle ore 17, verrà recuperato il laboratorio "Colpo d’occhio" di Alessia Tagliaventi, inizialmente programmato per il 14 marzo e rinviato a causa del maltempo.

L’iniziativa, ispirata alla fotografia d’autore, è dedicata ai giovani lettori a partire dagli otto anni e li guiderà in un’esperienza visiva e interpretativa, stimolandoli a osservare la realtà da prospettive inedite e a giocare con i punti di vista. La partecipazione è su prenotazione. La settimana di eventi si chiuderà venerdì 28 marzo con un’iniziativa dedicata agli amanti della lettura: il primo Silent Reading Party organizzato da Palomar con il supporto dei volontari del Servizio Civile Universale. Dalle ore 16 alle 19, i partecipanti potranno ritrovarsi in un ambiente raccolto e silenzioso per leggere in compagnia, scegliendo un libro personale o selezionandone uno dalla biblioteca.

I Silent Reading Party, nati a New York come alternativa all’uso eccessivo della tecnologia digitale, sono oggi diffusi in tutto il mondo e promossi da biblioteche e spazi culturali per incentivare la socialità attraverso la lettura. L’iniziativa offre un’opportunità per riscoprire il piacere di un momento di pausa dedicato esclusivamente ai libri, in un’atmosfera rilassata e condivisa.