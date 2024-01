I riflettori del mondo sulla Verna: "Così gli 8 secoli dalle stimmate"

Il Santuario de La Verna diventa cuore pulsante dell’Ottavo Centenario delle stimmate di San Francesco: è qui che il 14 settembre 1224 il Santo ricevette le stimmate ed è qui che ieri tutta la famiglia francescana, ha aperto ufficialmente le celebrazioni del Centenario.

Alle 11, nella Basilica del Santuario ha avuto luogo la cerimonia per l’apertura solenne del centenario, che si è conclusa nella cappella delle stimmate dopo una breve processione. "Firenze sarà sempre al vostro fianco". "La Toscana è orgogliosa di questo straordinario angolo di spiritualità": il sindaco Dario Nardella e il presidente della Regione Eugenio Giani danno la carica e il Santuario diventa il cuore pulsante del centenario delle stimmate: qui il 14 settembre 1224 Fracesco ricevette sulla propria pelle le ferite di Cristo crocefisso ed è qui che ieri tutta la famiglia francescana, ha aperto ufficialmente le celebrazioni. Alle 11, in Basilica, la cerimonia solenne. Tra gli altri il vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca, lo stesso sindaco di Firenze Dario Nardella col gonfalone del Comune, il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco di Chiusi Giampaolo Tellini, il sindaco di Assisi Stefania Proietti, il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, il presidente della Provincia Alessandro Polcri, tutte le autorità militari. E naturalmente la famiglia francescana: il Padre Guardiano Guido Fineschi, Livio Crisci, ministro provinciale dei Frati Minori della Toscana e tante altre autorità religiose.

La celebrazione, in più lingue, ha ripercorso tutto l’itinerario spirituale e umano di Francesco d’Assisi. Con i frati in processione dalla basilica alla cappella delle stimmate e qui l’annuncio del vescovo, quello di aprire la Porta Santa della Verna, proprio all’accesso delle Stimmate. Un giubileo in piena regola, anticipando quello mondiale del 2025: la porta rimarrà aperta fino al 4 ottobre, il giorno di San Francesco. Il ministro provinciale dei Frati minori della Toscana, fra Livio Crisci, ha dato lettura del decreto con cui la Penitenzieria Apostolica concede l’indulgenza legata al centenario. Nel luogo che da secoli è custode silenzioso dell’incontro prodigioso tra Francesco e il serafino è stato letto il passo delle fonti francescane che narra quel momento mistico. Il culmine della fede e il culmine degli eventi. Uno è immediato: il taglio del nastro al percorso che completa il camminamento per persone con disabilità o difficoltà deambulatorie che permette di accedere in sicurezza fino alla cappella delle stimmate. Già la Provincia aveva finanziato il percorso dal parcheggio della Melosa al cancello, la Regione completa il percorso, portandolo dal cancello fino alla Cappella delle Stimmate, nel cuore di questo anno.

Un finanziamento di mezzo milione di euro, la soddisfazione del sindaco di Chiusi e del presidente della Regione. "Per tre anni - dice Giani - San Francesco sarà al centro del mondo: prima con il centenario, poi con il Giubileo e nel 2026 con gli 800 anni dalla morte". Tra i primi eventi quello nel Salone dei Cinquecento a Firenze, il primo marzo. "Un incontro sul santo con protagonisti di assoluto livello" spiega Nardella.

Il viaggio parte sotto la nebbia fitta di ieri e la pioggia che nel pomeriggio batte il bosco della fede. Tra gli omaggi delle istituzioni e l’emozione di intere generazioni di francescani: tra gli altri ex Guardiani, dal Vescovo Rodolfo Cetoloni a Massimo Grassi a padre Eugenio Barelli. Proprio lui viaggia verso i cento anni ma si confonde tra i suoi confratelli, sulla soglia delle Stimmate.