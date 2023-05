I ragazzi della Curva Sud del Montevarchi si mobilitano per le popolazioni dell’Emilia Romagna

Arezzo, 22 maggio 2023 – Una raccolta di beni di prima necessità per le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. La bellissima iniziativa è della Curva Sud Vasco Farolfi di Montevarchi che con lo slogan “Sosteniamoli” ha lanciato l’iniziativa. Sono necessari i cibi in scatola, patate, sughi pronti, olio, pane, sale, zucchero, farina, bevande e tutto ciò che serve per l’igiene personale. Ma chi abita in quelle zone devastate dal maltempo necessita anche di farmaci generici, cibo per animali, omogeneizzati e tutto ciò che serve per i bambini.

Il punto di raccolta del materiale sarà presso la sede della Curva Sud, in via Rossini 2/A a Montevarchi. Sarà aperta fino al 24 Maggio appositamente 18 alle 22. “Ragazzi c’è bisogno di tutti… a pochi chilometri da qui la situazione è drammatica, città in cui solo poche settimane fa andavamo in trasferta sono sott’acqua… è giusto fare la nostra parte e farla bene!”, hanno sottolineato i ragazzi della curva Farolfi, che si recheranno direttamente in Romagna per consegnare il materiale raccolto.