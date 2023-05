I ragazzi del Calcit tornano in piazza Trenta banchini per beneficenza Nuovi strumenti per la Fratta

di Laura Lucente

Torna con l’euforia dei più piccoli un appuntamento immancabile per Cortona: quello con il Mercatino dei ragazzi del Calcit. L’appuntamento è fissato per domenica e per tutta la giornata il centro storico della città etrusca tornerà a colorarsi di allegria grazie ai tantissimi ragazzi che non mancheranno di essere presenti. Saranno circa 30 i banchi presenti in piazza Signorelli location prescelta per la manifestazione. "È meraviglioso poter tornare in piazza a fare ciò che ci piace di più – conferma Massimiliano Cancellieri presidente Calcit Valdichiana Odv - coinvolgere i giovani nei nostri progetti per migliorare l’assistenza delle persone colpite dalle malattie oncologiche e contribuire alla ricerca". Lo scorso anno furono raccolti 6 mila euro e la speranza è quella di superare questo traguardo.

Un’iniziativa resa sempre più ricca grazie all’impegno e alla passione dei bambini che, con l’aiuto di genitori e insegnanti, allestiranno le bancarelle con giochi, giornaletti, indumenti ed altro materiale che potrà essere acquistato da chi vorrà offrire il proprio contributo. Immancabile anche la merenda con la porchetta offerta dal Calcit e grande la partecipazione e le donazioni da parte delle famiglie. L’apertura del mercatino è prevista dalle ore 9. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cortona e vede la partecipazione di realtà del terzo settore quali il Cam e la Casa di Pinocchio (c’è ancora tempo per aderire e partecipare alla manifestazione. È possibile contattare il Calcit di Cortona allo 057562400 o al cellulare 3347053250, oppure scrivendo una e-mail a [email protected]). "Tutto il ricavato sarà destinato a sostenere i progetti dell’associazione", conferma il presidente. "Fra questi il servizio di psico-oncologia, il progetto di sostegno ai caregiver, appena presentato all’ospedale della Fratta.

In programma c’è anche la donazione di attrezzature per il presidio sanitario della Valdichiana. Le prossime riguarderanno l’acquisto di poltrone e armadio per la nuova stanza per il centro trasfusionale dell’ospedale della Fratta". Il mercatino dei ragazzi è solo il primo di una serie di iniziative che torneranno ad animare il territorio della Valdichiana. Dal 30 maggio, infatti, sarà nuovamente in tournè per i comuni della Valdichiana anche il progetto "Musica per la Vita". Il primo appuntamento è fissato a Lucignano durante la maggiolata. Le altre tappe saranno a Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana con gran finale a Cortona a novembre. "Quest’anno festeggiamo i nostri 30 anni di associazione- ricorda Cancellieri – che festeggeremo con una grande serata a Castiglion Fiorentino il 24 giugno prossimo".